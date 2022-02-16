"Коляска стоит, но на улицу не ходили":соседи рассказали о семье истощенных 8-месячных близнецов

Соседи рассказали, как жили мать и отец истощенных 8-месячных близнецов Фото: СОЦСЕТИ

15 февраля в квартиру по улице Плеханова в Москве пришли полицейские и органы опеки. Восемь месяцев назад 37-летняя женщина родила близнецов, и не известно, выжили мальчики или нет, если бы в гости к неблагополучному семейству не зашел родственник.

Семья давно известна стражам порядка, и числится на особом счету. С 43-летним мужем женщина живет порядка 15 лет. И, по словам соседей, рожает чуть ли не каждый год.

А еще супруги не отказываются от возможности выпить. В итоге в 2020 году пару лишили родительских прав на восемь детей (они проживают в доме малютки).

Но уже в мае 2021-го горе-мать родила близнецов. Сыновьям родители не занимались.

- Хоть коляска у них и стоит рядом с квартирой, я никогда не видела, что кто-то из них выходил на улицу. Раньше покойный брат женщины занимался с ее детьми, которых уже изъяли из семьи. Живут замкнуто, ни с кем не общаются. Ей дети не нужны, а важен процесс зачатия, - заявила одна из жительниц подъезда сайту mk.ru.

В день, когда история получила огласку, в гости пришел 39-летний брат главы семейства. Родителей он застал пьяными, а, взглянув на детей, понял, что один из малышей сильно болен. Вызвал скорую помощь. Врачи детей госпитализировали: у одного диагностировано ОРВИ, у второго - острый бронхит. К тому же, у близнецов истощение.

Полицейским родители не смогли рассказать, как и чем кормят детей. После выписки из больницы крохи присоединяться к своим братьям-сестрам в доме малютки.

По словам соседей, многодетная мать сама выросла в неблагополучной семье. Ее отец умер от алкоголя, а несколько братьев и сестер покончили жизнь самоубийством.

Теперь проводить проверку по данному факту будет районный Следственный комитет.