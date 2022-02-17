Жителей Московской области предупредили о сильном ветре 17 февраля 2022 года Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Синоптики предупредили жителей Московской области о сильном ветре. Непогода разыграется в четверг, 17 февраля.

В течении суток порывы будут достигать 18-20 метров в секунду. В областном управлении МЧС призывают жителей быть внимательнее. Обходить стороной шаткие конструкции, деревья, линии электропередач.

Объектами повышенного риска являются эстакады, мосты, трубопроводы. Автомобилистам рекомендуют не парковать машины вблизи рекламных щитов и деревьев, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В Москве ожидается не менее опасная погода. Помимо ветра ожидается дождь и мокрый снег. Температура воздуха будет держаться на уровне +3 градуса, сообщает телеканал "360".

Непогоду в Москву принесет циклон "Иления". По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в городе прогнозируется теплая погода, сравнимая с показателями конца марта, но с сильным ветром и осадками.

Ожидается, что за сутки в столице выпадет порядка 1/5 месячной нормы осадков, что равно 6–9 миллиметрам. Атмосферное давление упадет до 726 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы, сообщает "Москва 24".