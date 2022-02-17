Реконструкция транспортного хаба «Выхино» завершится до 2025 года

Фото: stroi.mos.ru

В столице продолжается создание современных транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). В скором времени полностью обновят одну из самых крупных «связок» метро, наземки и железной дороги - станцию «Выхино». Напомним, ранее территорию вокруг неё уже сделали удобнее и безопаснее.

«Благодаря продлению Таганско-Краснопресненской и строительству Некрасовской линий и акции «Время ранних» здесь стало свободнее на 17%, - отметил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. - Но после строительства ТПУ «Выхино» там станет еще удобнее. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина реконструкция транспортного хаба, который включает в себя одну из самых загруженных станций метро, пройдёт до 2025 года».

По его словам, на юго-востоке города появится один из самых современных и удобных пересадочных узлов Москвы. Поездки минимум 170 тысяч пассажиров метро, железной дороги и наземки станут быстрее и комфортнее. Кроме того, более 220 тысяч жителей Выхино-Жулебино смогут пользоваться в своём районе новой общественной зоной с торговым центром и благоустроенной территорией.

«Модернизированный ТПУ «Выхино» станет еще одним ключевым инфраструктурным хабом для города и москвичей, - сказал Андрей Ильяев, старший вице-президент группы компаний «Ташир», выигравшей недавно конкурс на реконструкцию ТПУ. - Проект должен не только решить задачу перегруженного трафиком узла, но и сформировать качественное общественное пространство. Планировочное решение позволит максимально эффективно использовать транспортную инфраструктуру и многофункциональный комплекс для комфорта пассажиров».

КОНКРЕТНО

После реконструкции на «Выхино»:

- пересадка на метро с автобусов и железнодорожной станции займёт всего 2 минуты благодаря теплым, сухим и быстрым надземным маршрутам;

- расширенная пассажирская зона сделает удобнее проход к станциям метро и железки;

- ускорится посадка и высадка пассажиров наземки благодаря увеличенным площадкам для разворота автобусов. Вдобавок под навесами будет комфортнее ждать свой маршрут;

- поездки жителей юго-востока тоже сильно упростятся, поскольку после открытия надземного терминала с большими распределительными залами на «Выхино» станет свободнее;

- для автомобилистов откроют около метро паркинг на 840 машин, чтобы желающие могли продолжить поездку на городском транспорте;

- вся инфраструктура будет удобной для инвалидов, пожилых людей, родителей с детскими колясками.

Общая площадь сооружений будущего ТПУ - 106 тысяч квадратных метров.