В Подмосковье выявлено 13 водоемов со смертельно опасным льдом Фото: Герман ВОЛКОВ

В Московской области регулярно проводится мониторинг ледового покрытия на водоемах. В связи с потеплением оно истончилось до критичной отметки на 13 реках и озерах.

На многих из них лед исчез полностью, а на некоторых стал таким, что выходить на него смертельно опасно, так как можно провалиться.

На Москве-реке в Бронницах, Можайске и Коломне, на Волге в Дубне, реке Гнилуше в Домодедово, Вохонке в Павловском Посаде льда нет совсем.

На Оке в Кашире покрытие имеет толщину от 0 до 39 сантиметров. Аналогичные данные были выявлены на реке Клязьме в Кашире. На Клязьме в Орехово-Зуевском округе при толщине льда в 35 сантиметров повсюду наблюдаются полыньи.

А вот на реке Пахре в Подольске ледовый покров всего 5-12 сантиметров. Провалиться здесь легче легкого. Местных жителей предупреждают, что выходить на лед категорически запрещено.

Еще тоньше лед на Яузе в Мытищах- всего 2 сантиметра. На Ольховке в Раменском округе показатели колеблются от 0 до 7 см.

- Это очень мало, особенно учитывая, что структура его стал рыхлой. С каждым днем лед будет все опаснее, тем более синоптики прогнозируют плюсовые температуры, - цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» слова первого замглавы «Мособлпожспаса» ведомства Анатолия Плевако.

Особую опасность таят в себе места, где раньше были проруби. Они едва успевают затянуться, лед там слишком хрупкий. К тому же, такие участки можно не заметить под снегом и провалиться, сообщает телеканал "360".

Тем временем в Москву пришел циклон "Иления". Синоптики прогнозируют теплую погоду, сравнимую с показателями конца марта, но с сильным ветром и осадками.

17 февраля на Москву опустился сильных дождь. Ожидается, что выпадет порядка 1/5 месячной нормы осадков, что равно 6–9 миллиметрам. Атмосферное давление упадет до 726 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы, сообщает "Москва 24".