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Общество18 февраля 2022 14:27

Погибшая на востоке Москвы женщина проигнорировала меры безопасности при чистке крыши

Жительница столицы получила смертельные травмы по собственной неосторожности
Ксения БОГДАНОВА
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Сотрудники коммунальных служб убирают наледь на крыше.

Сотрудники коммунальных служб убирают наледь на крыше.

Фото: Алексей ФОКИН

В Москве в пятницу, 18 февраля, произошел несчастный случай. В районе Восточное Измайлово во время очистки кровли одного из зданий от наледи погибла проходившая мимо женщина. На крыше дома, расположенного по адресу: 13-ая Парковая улица, дом 11 проводились работы по очистке системы водостока от снега и льда. Работы были организованы с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Участок вокруг дома был огорожен двумя линиями ограждений. На земле возле здания дежурили сотрудники коммунальных служб.

Не обращая внимания на предупреждающую разметку, а также проигнорировав предупреждения дежурного и прохожих, женщина быстро перешла через обе линии ограждения. Жительница столицы продолжила свой путь через зону работ, не думая об опасности. От упавшей сверху глыбы льда, снятой во время очистки с желобов, женщина получила не совместимые с жизнью травмы и скончалась.