Волонтеры подмосковной «Молодой гвардии» помогут беженцам Донбасса в Ростове-на-Дону

Одиннадцать волонтеров из подмосковной "Молодой гвардии" поехали в Ростов помогать беженцам с Донбасса. Фото: пресс-служба "Молодой гвардии" Московской области.

Одиннадцать волонтеров направило в Ростовскую область Московское областное отделение общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». Парни и девушки будут помогать эвакуированным жителям ЛНР и ДНР. Об этом рассказал лидер подмосковных молодогвардейцев Александр Толмачёв.

Толмачев рассказал, что команда молодогвардейцев будет работать в пунктах временного размещения беженцев из республик Донбасса. Они обеспечат этим людям необходимую волонтерскую помощь.

«Мы своих никогда не бросаем и всегда реагируем на вызовы времени. И сейчас, когда складывается такая ситуация, мы не остаёмся в стороне, ведь речь идёт о наших согражданах. Важно по максимуму поддержать тех, кто вынужденно покинул малую Родину», - сказал Толмачёв.

Московские молодогвардейцы также намерены собрать гуманитарную помощь для жителей республик Донбасса.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области ввели режим ЧС из-за растущего потока беженцев из Донбасса. Губернатор региона объяснил это необходимостью оказать этим людям помощь как можно быстрее и организованнее.

Ситуация в Донбассе: Последние новости на 20 февраля 2022 года. Трансляция обновляется.