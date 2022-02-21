Коллективный иммунитет к COVID-19 в Подмосковье достиг 61,3% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Московской области достиг показателя в 61,3%. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.

Первый этап вакцинации от ковида в регионе прошли 5 167 160 жителей. Вторую прививку поставили 4 983 224 человека.

Стоит отметить, что в регионе активно ведется вакцинация беременных женщин. Прививку сделали более 8,6 тысячи будущих мамочек. Это 90% от общего числа женщин, находящихся в положении, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Ванее в Москве специалисты не нашли детей без антител к коронавирусу. вирусолог Петр Чумаков отметил, что детские коллективы наиболее подтверждены распространению вируса. Дети активны, много общаются, поэтому вирус среди них распространяется быстрее. При этом болеют они практически бессимптомно, подчеркнул профессор в беседе с телеканалом "360".

В связи с тестированием подростковой вакцины "Спутник М", директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заверил, что прививка не вызовет никаких негативных последствий для ребенка, уже имеющего антитела, а только увеличит их количество, сообщает "Москва 24".

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