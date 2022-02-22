60% продавцов загородной недвижимости в Подмосковье завышают цены на четверть Фото: Shutterstock

Стоимость загородной недвижимости продолжает расти. Столичные риэлторы назвали сумму, в которую обойдется покупка ликвидного коттеджа в Московской области на вторичном рынке.

В среднем это двадцать миллионов рублей. А если рассматривать участки под строительство дома, то можно подобрать хорошие варианты в пределах трех миллионов рублей. Такие данные приводят в ИНКОМ-Недвижимости.

Чаще всего покупатели выбирают двухэтажные дома площадью от 130 до 250 квадратных метров. Основные требования клиентов к дому - это подведенные коммуникации и хорошая транспортная доступность.

Что касается места нахождения объекта, то одинаковым спросом пользуются и участки в живописных уголках, рядом с лесом или речкой. И находящиеся неподалеку от городской инфраструктуры.

- Объекты, расположенные в зоне до 30-40 километров от МКАД, стоят в среднем 20-25 миллионов рублей, дачи - 6,9 миллиона рублей, участков без подряда на том же расстоянии - от трех до четырех миллионов рублей, - сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на риэлторов.

Есть еще одна примечательная деталь. По оценке специалистов, примерно 60% продавцов завышают цены на 20-25%. Если лот объект продается более полугода, то его стоимость завышена, а цена не соответствует качеству.

А вот правильно оцененные лоты уходят за 2-4 месяца.

Тем временем в Минстрое отметили, что для 30% семей приобретение жилья недоступно даже при нулевой ставке. При текущих же ставках ипотека недоступна для 50% людей, сообщает "Москва 24".

Чтобы сэкономить на ипотечных кредитах, специалисты советуют Обращаться в банки, в которых имеется зарплатная карта. Часто своим клиентам там предлагают специальные условия.

А еще стоит присмотреться к малоизвестным банкам. Порой в борьбе за клиента они готовы удивлять ставками, сообщает телеканал "360".