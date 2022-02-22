Кубанский казачий хор и «Земляне»: как военных поздравили на концерте «Служить России»

Фото из архива рок-группы "Земляне"

21 февраля зрителям был представлен приуроченный ко Дню защитника Отечества концерт «Служить России». Мероприятие прошло в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.

С 23 февраля россиян поздравили рок-группа «Земляне», актёры Дмитрий Певцов и Екатерина Гусева, Кубанский казачий хор, певица Зара и многие другие знаменитости.

Стоит отметить, что выдающийся музыкальный коллектив своим выступлением выполнил две миссии — поздравил ветеранов и военнослужащих, а также вернулся на свою историческую родину. Ведь непосредственно в Ленинграде в 70-х годах музыканты начали свою творческую деятельность. В конце 2021 года в группе произошло долгожданное воссоединение действующих «Землян» с «золотым составом». К исполнителям примкнули барабанщик Владимир Киселёв и гитарист Игорь Романов.

На концерте «Служить России» в исполнении «Землян» прозвучали две композиции — свою «визитную карточку» «Трава у дома» и «Поверь в мечту».

«Мы стараемся вносить в концерт то, что очень любят наши зрители, а также военные», — обратил внимание главный режиссёр БКЗ «Октябрьский» — заслуженный деятель искусств России Геннадий Шагаев.

Поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, воинов и участников боевых действий пришли уполномоченный представитель президента Российской Федерации, губернатор города Александр Беглов и командующий войсками Западного военного округа.

В ходе программы свои номера перед гостями исполнили ансамбль песни и пляски Западного военного округа, лауреат международных конкурсов Григорий Чернецов, центр искусств «Эдельвейс» и пианист Алексей Шагаев.

Традиционно концерт «Служить России» был показал в прямом эфире на телевидении, отметил Шагаев.