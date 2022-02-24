Ремонт станции «Динамо» возможен без закрытия станции - эксперт

Станцию “Динамо” построили 84 года назад Фото: Михаил ФРОЛОВ

Станцию метро «Динамо» планируют привести в порядок в ближайшее время. Напомним, на ее стенах и своде появились протечки. Конструкции станции осмотрели специалисты Тоннельной ассоциации и строители.

«В течение 1,5 месяцев исследовались надежность конструкций, источники течей и состояние грунта вокруг станции, - рассказали в Дептрансе столицы. - Все это необходимо для выбора наиболее оптимального варианта ремонта. Мы будем строго следить за тем, чтобы подрядчик в процессе ремонта устранил причины течей, а работы были выполнены качественно».

При этом ведомство отмечает, что протечки не повлияли на безопасность станции для пассажиров. Такого мнения придерживаются и эксперты.

«Тоннельная ассоциация России в ходе обследования «Динамо» пришла к выводу, что конструкциям станции ничего не угрожает, - сказал Дмитрий Конюхов, член Тоннельной ассоциации России, доцент НИТУ МИСиС. - Безопасность движения поездов и безопасность нахождения пассажиров обеспечена в полном объеме».

По мнению специалистов, причин протечек сразу несколько. Одна из них в том, что “Динамо” находится в насыщенных водой грунтах, а строительство вокруг станции за последние годы привело к изменению течения и уровня грунтовых вод. Ещё повлияло и то, что “Динамо” построили 84 года назад. Созданная в те времена гидроизоляция, конечно, отстаёт от той, которую делают сейчас.

«Городские подземные сооружения строятся не там, где удобно строить и не там, где «хорошая» геология, а там, где они нужны городу и горожанам, - напомнил Дмитрий Конюхов. - И под это подбираются конструктивные и технологические решения строительства».

Как уточнили в Дептрансе, восстановление облика станции начнется во втором квартале после утверждения проекта и согласования документации с Департаментом культурного наследия.

«Объем и технологии работ понятны и реализуемы, - отметили в ведомстве. - Ремонт займет не меньше года, нужно восстановить отделку станции, элементы декора и гидроизоляцию».

Некоторыми деталями предстоящего обновления «Динамо» поделились в Тоннельной ассоциации России.

«Для восстановления вокруг станции сплошного гидроизоляционного контура используем современные материалы, - рассказал Дмитрий Конюхов, член Тоннельной ассоциации России. - Прежде всего, они создадут сплошную противофильтрационную завесу. Вдобавок улучшат строительные свойства вмещающих станцию грунтов».

По его словам, благодаря этому уменьшатся нагрузки на конструкции самой станции. Одновременно специалисты отремонтируют несущие конструкции для усиления их надёжности на ближайшие 100 лет эксплуатации.

«Эти работы можно проводить на открытой станции, ведь на московском метрополитене за почти 90 лет эксплуатации накоплен уже колоссальный опыт таких работ, - добавил Конюхов. - При этом пассажиры смогут пользоваться «Динамо» в привычном режиме, но ремонт продлится дольше».

Эксперт подчеркнул, что во время ремонта сохранят все исторические архитектурные элементы станции.