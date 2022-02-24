Жители Подмосковье получат обновленную платежку за коммуналку Фото: Михаил ФРОЛОВ

Шестьсот тысяч жителей Московской области получат обновленную платежку за коммуналку в марте 2022 года.

Изменится не только внешний вид квитанций от МосОблЕИРЦ, но и их информативность. Станет крупнее шрифт, пользователям будет проще разобраться почему в документе приведены те или иные цифры.

В квитанции будут отражены общие сведения о лицевом счете, а также итоговая сумма начислений. Оплатить услуги можно будет по QR-коду. Из будет два: один со страховой суммой, другой без нее.

- У жителя не должно остаться сомнений, что все, что там начислено соответствует тому, что он потребляет», - подчеркнул глава министерства областного МинЖКХ Антон Велиховский.

«Умной платежкой» в регионе пользуются уже около двух миллионов человек, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Тем временем инспекторы Подмосковья помогли жителям вернуть более 1,7 миллиона рублей переплаты за коммуналку в январе. В основном это коснулось отопления, сообщает телеканал "360".

Стоит отметить, что владельцев квартир обещали защитить от скачка тарифов на коммуналку. Антимонопольщики намерены сдерживать их рост в 2022 году на уровне 4%, сообщает "Москва 24".