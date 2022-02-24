Москва
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 февраля 2022 20:47

Жители Подмосковье получат обновленную платежку за коммуналку

Изменится не только внешний вид, но и содержание документа
Елена АКИМОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Жители Подмосковье получат обновленную платежку за коммуналку

Жители Подмосковье получат обновленную платежку за коммуналку

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Шестьсот тысяч жителей Московской области получат обновленную платежку за коммуналку в марте 2022 года.

Изменится не только внешний вид квитанций от МосОблЕИРЦ, но и их информативность. Станет крупнее шрифт, пользователям будет проще разобраться почему в документе приведены те или иные цифры.

В квитанции будут отражены общие сведения о лицевом счете, а также итоговая сумма начислений. Оплатить услуги можно будет по QR-коду. Из будет два: один со страховой суммой, другой без нее.

- У жителя не должно остаться сомнений, что все, что там начислено соответствует тому, что он потребляет», - подчеркнул глава министерства областного МинЖКХ Антон Велиховский.

«Умной платежкой» в регионе пользуются уже около двух миллионов человек, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Тем временем инспекторы Подмосковья помогли жителям вернуть более 1,7 миллиона рублей переплаты за коммуналку в январе. В основном это коснулось отопления, сообщает телеканал "360".

Стоит отметить, что владельцев квартир обещали защитить от скачка тарифов на коммуналку. Антимонопольщики намерены сдерживать их рост в 2022 году на уровне 4%, сообщает "Москва 24".