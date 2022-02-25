Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о разблокировке с 28 февраля транспортных карт пожилых москвичей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Транспортные карты пожилых москвичей будут разблокированы с 28 февраля. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем блоге на официальном сайте мэра Москвы. Соответствующий указ глава города подписал сегодня, 25 февраля.

Мэр столицы также сообщил, что дистанционный режим работы в Москве станет рекомендательной мерой. Сергей Собянин отметил, что пик заболеваемости новым штаммом коронавируса «омикрон» пройден, число новых случаев заражения ежедневно снижается. По сравнению с данными на конец января количество новых заболевших COVID-19 снизилось более чем в три раза. На 80% сократилось число госпитализированных пациентов, в том числе детей. Московские поликлиники и стационары возвращаются к работе в обычном режиме и увеличивают плановый прием больных.

- Требование о переводе 30% работников на удаленный режим работы из обязательного переводится в рекомендательное, - сообщил Сергей Собянин.

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в Москве за минувшие сутки было выявлено 3333 случая заболевания COVID-19. В стационары госпитализированы 543 человека, выздоровело 7459 человек, 84 пациента скончались. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 687 163 случая коронавируса, выздоровели 2 466 755 человек, умерли 41 032 человека.

Напомним, в связи с новой волной заболеваемости коронавирусной инфекцией и распространением нового штамма «омикрон» мэр Москвы ввел в столице ряд ограничений. В частности, был введен режим самоизоляции для людей старше 60 лет и горожан с хроническими заболеваниями. Кроме того, столичные работодатели по указу мэра Москвы перевели на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников. В городе также действует масочный режим и запрещено проведение публичных массовых мероприятий.

О том, что Москва выходит на плато по заболеваемости «омикроном», Сергей Собянин заявил в начале февраля. Позже столичный градоначальник сообщил, что с 14 февраля московские поликлиники и стационары начнут возвращаться к обычному режиму работы и увеличивать объемы плановой помощи пациентам.

В январе, во время пика заболеваемости, поликлиники изменили формат приема больных с симптомами ОРВИ. Для таких пациентов был выделен отдельный вход, у посетителей уже возле дверей измеряли температуру и делали экспресс-тест на COVID-19 с одновременным забором мазка для ПЦР. В зависимости от результатов экспресс-теста посетителей делили на два потока (с коронавирусом и без) и разводили по разным этажам. Эти меры помогли минимизировать контакты между больными. Кроме того, пациентам с коронавирусной инфекцией начали сразу же выдавать необходимые лекарства.

В каждой столичной поликлинике к концу января было создано отделение по оказанию услуг телемедицины. Москвичи теперь могут попасть на прием к врачу, не выходя из дома. Поликлиники столицы запустили дистанционные консультации в первую очередь для пациентов с симптомами простуды и COVID-19. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «ЕМИАС. Телемедицина».