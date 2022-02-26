Марата Башарова уволили из театра за поддержку спецоперации на Украине

Марат Башаров Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российский актер и телеведущий Марат Башаров был уволен из театра за поддержку военной операции России на Украине.

Артист опубликовал пост в социальной сети Instagram, в котором поблагодарил российского лидера Владимира Путина за решение о начале спецоперации.

После этого худрук театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз объявил об увольнении Башарова.

- Артист нашего театра Марат Башаров в нынешней сложнейшей, крайне напряженной ситуации повел себя отвратительно, как не может и не должен вести себя человек, артист, гражданин! Я однозначно осуждаю поведение и проявления артиста Башарова М. А. и принимаю решение о невозможности нашей дальнейшей совместной работы, — написал он в Facebook.

Уточнялось также, что место Башарова займет заслуженный артист России Вадим Колганов.