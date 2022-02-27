Риелтор рассказал, как изменятся цены на жилье в Подмосковье в 2022 году Фото: Евгения ГУСЕВА

Ситуация, которая сегодня сложилась в стране, не самая благоприятная. Те, кто был готов купить жилье, теперь задумываются, целесообразно ли это делать или лучше подождать.

Ключевая ставка ЦБ достигла 9,5%, а это значит, что ставки по ипотеке взлетят почти до 12 процентов. Высока вероятность, что это не последнее повышение, так что цены и проценты будут только расти.

- Рост ключевой ставки Центробанка ведет к повышению среднего уровня ипотечных ставок. Что частично приведет к снижению покупательской активности. В связи с этим в первой половине года спрос на жилье может упасть на 5-7%, – подчеркивает заместитель директора по продажам ГК «Гранель» (члена Ассоциации застройщиков Московской области) Сергей Нюхалов.

Но сильного падения рынка эксперты не ждут. Они уверены, что госпрограммы поддержат стабильность на рынке недвижимости. Помимо этого, многие застройщики предлагают свои кредиты от банков-партнеров, условия там тоже могут быть очень выгодными.

- По нашим прогнозам, в этом году квартиры в новостройках Подмосковья вырастут в цене на 10–15%. Среди причин и подорожание стройматериалов, и политика ЦБ и инфляционные риски, – говорит Сергей Нюхалов интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Руководитель Аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов придерживается более позитивного взгляда. По его мнению, общее подорожание не превысит 10%.

В любом случае, пока цены не стали расти вверх, эксперты советуют не затягивать с покупкой жилья.

В 2022 году средний размер ипотечного кредита превысил отметку в четыре миллиона рублей, сообщает "Москва 24".

Тем временем в середине февраля президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий приватизировать земельные участки во втором поясе санитарных зон у водоемов. Раньше такие участки можно было лишь сдавать в аренду: теперь же появилась возможность перевести их из государственной или муниципальной собственности в частную, сообщает РИАМО.