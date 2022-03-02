Невролог назвал способы снизить стресс от тревожных новостей Фото: EAST NEWS

Новостная повестка в последние дни не самая благоприятная, тревожные события на Украине, санкции против России, ситуацию нагнетают в соцсетях постоянными ссорами и конфликтами. Неврологи советуют, как сохранять спокойствие в подобных условиях.

Прежде всего, не стоит пытаться прочитать весь поток информации.

- Нужно выделить для себя два-три источника, которые вам понятны и вызывают доверие, и пару раз в день знакомиться с информацией, - говорит главный внештатный невролог Министерства здравоохранения Московской области Ринат Богданов.

Новостной поток это минимизирует, но при этом важно повышать собственную стрессоустойчивость. В этом вопросе поможет режим: нужно ложиться спать и просыпаться в одно время.

–От того, когда мы засыпаем и просыпаемся, зависит выработка некоторых гормонов, например, мелатонина, то есть гормона сна, и кортизола – гормона стресса. Если режим налажен, гормональная система работает стабильно, - советует специалист.

Не забывайте про физическую активность, это помогать снижать уровень стресса. Ходьба, езда на велосипеде станет отличной профилактикой тревожности.

Если все же чувство тревожности накрывает с головой, то нужно сместить фокус на окружающие предметы, взять что-то в руки, чтобы потрогать, переключиться на другие мысли.

А вот увлекаться успокоительными препаратами не стоит. Их может посоветовать только врач.

- Некоторые лекарства, которые многими воспринимаются как безобидные, на самом деле содержат серьезные психотропные вещества. При этом есть более простые, естественные способы защититься от стресса: наладить сон, сбалансированно питаться, обеспечить физическую активность. Нужно чередовать работу и отдых, делать перерывы, - цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» слова Рината Богданова.

Нужно занимать тело движением. Во время прогулки или тренировки слушайте музыку, а не выпуски новостей. При возникновении сильных эмоций Павлова посоветовала пить воду большими глотками, чтобы прервать сигнал адренокортикотропного гормона, пишет "Москва 24".

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