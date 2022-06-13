Аренда однокомнатной квартиры в Москве подешевела до 43,4 тыс. рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир в Москве упала в июне на 1,8% и 4,5% соответственно, пишет Коммерсант.

С начала года цена аренды однушек в Москве подешевела на 12%, до 43,4 тыс. руб., двушек - на 10%, до 58,5 тыс.

При этом финальная ставка аренды может быть ниже на 5-10%, относительно заявленной, поэтому до начала осеннего сезона спроса наблюдается благоприятное время для смены арендного жилья по относительно доступной цене.

«Предложение сейчас в пять раз превышает спрос, в таких условиях речь идет о конкуренции арендодателей, а не о повышении цен для квартирантов»,- поясняет Оксана Полякова из «Инком-Недвижимости».

Эксперты не исключают, что цены на аренду продолжат снижаться еще в течение одного-двух месяцев.

Ранее KP.RU писал, что застройщики в Москве увеличили скидки для клиентов.