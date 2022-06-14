Жара и кратковременные дожди ожидаются 14 июня в Москве. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве во вторник 14 июня прогнозируется переменная облачность, кратковременные дожди и гроза. Днем воздух прогреется до +25…+27 градусов, сообщает Гидрометцента России.

В городе будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 м/с, местами возможны порывы до 15 м/c. Атмосферное давление составит 743 мм рт.ст. Ночью столбики термометров понизятся до +13…+15 градусов.

На следующий день, в среду 15 июня, жара в городе немного спадет. В дневные часы температура поднимется до +20…+22 градусов, а в ночные - до +12…+14 градусов.

Ранее KP.RU сообщал о прогнозе синоптика на лето-2022 в Москве. В целом жителей столицы ждет комфортная погода. Это лето будет не таким жарким, как в прошлом году.