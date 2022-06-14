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Общество14 июня 2022 6:03

Семибалльные пробки прогнозируются в Москве вечером

Жителям советуют пересесть на общественный транспорт
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Семибалльные пробки ожидаются в Москве вечером.

Семибалльные пробки ожидаются в Москве вечером.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 14 июня в столице ожидаются пробки в семь баллов из десяти возможных. Движение будет затруднено из-за мелких аварий и строительных работ на дорогах, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В основном дорожные заторы образуются в центре, на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на МКАД. Кроме того, сильно загружены будут вылетные магистрали, например, Ленинградское, Волоколамское, Ярославское шоссе, Кутузовский и Волгоградский проспекты.

В вечерний час пик жителям рекомендуют пересесть на общественный транспорт.