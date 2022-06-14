Пьяные женщины устроили массовую драку в центре Москвы. Фото: МВД Медиа

Несколько пьяных женщин устроили массовую драку на улице Покровка в центре Москвы. Трое из них доставлены в отдел полиции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 12 июня. В полицейский участок поступило сообщение о драке на Покровке. По данным очевидцев, потасовку устроили шесть женщин. Когда на место прибыли правоохранители, там находились только три участницы драки. Все они были в нетрезвом состоянии. Их доставили в отдел полиции.

Полицейские выяснили, что между дамами произошел конфликт, который перерос в драку. Пострадавших нет. На женщин составлен административный протокол. Им грозит до 15 суток ареста.