Дептранс: «лайфхак» со снятием номеров при неправильной парковке не спасает от эвакуации. Фото: Департамент транспорта Москвы

Эвакуаторы «Московского паркинга» переместили на спецстоянки больше тысячи автомобилей без номеров с начала 2022 года. Владельцы этих машин парковались не по правилам, это могло привести к авариям, сообщают в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

В антирейтинг попали больше ста люксовых автомобилей. Среди них 63 машины немецкой марки BMW, 37 премиум-авто Mercedes-Benz, семь Porsche, пять Tesla, а также три Cadillac.

В Дептрансе просят водителей не снимать с автомобилей номера, так как без индивидуальных регистрационных знаков их будет непросто найти на спецстоянках. При этом если машина припаркована правильно, но на ней нет номеров, ее могут эвакуировать по решению Антитеррористической комиссии Москвы. Такой автомобиль может быть причастен к криминалу.

Ранее KP.RU сообщал, что Jaguar и Kia Rio арестовали в Москве из-за долгов почти в 550 тыс. рублей. Владельцы авто не платили за парковку и нарушали правила дорожного движения.