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Общество14 июня 2022 9:12

В Москве двухлетний ребенок упал с 8 этажа

Мальчика госпитализировали. Ему оказывают необходимую медпомощь
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Двухлетний ребенок упал с 8 этажа в Москве.

Двухлетний ребенок упал с 8 этажа в Москве.

Фото: Shutterstock

Мальчик в возрасте двух с половиной лет забрался на подоконник и выпал с высоты 8 этажа в столичном районе Перово. Ребенка госпитализировали в медучреждение. Врачи оказывают ему необходимую помощь, сообщают в пресс-службе Следственного комитета по Москве.

Уточняется, что малыш на непродолжительное время остался без присмотра взрослых. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Идет доследственная проверка.

В главном управлении СК РФ по Москве добавили: перед тем, как открывать окна и проветривать комнаты, следует убедиться, что ребенок находится в безопасном месте и под присмотром.