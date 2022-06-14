В Москве двухлетний ребенок упал с 8 этажа

Двухлетний ребенок упал с 8 этажа в Москве. Фото: Shutterstock

Мальчик в возрасте двух с половиной лет забрался на подоконник и выпал с высоты 8 этажа в столичном районе Перово. Ребенка госпитализировали в медучреждение. Врачи оказывают ему необходимую помощь, сообщают в пресс-службе Следственного комитета по Москве.

Уточняется, что малыш на непродолжительное время остался без присмотра взрослых. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Идет доследственная проверка.

В главном управлении СК РФ по Москве добавили: перед тем, как открывать окна и проветривать комнаты, следует убедиться, что ребенок находится в безопасном месте и под присмотром.