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Общество14 июня 2022 10:49

Уроженец Ульяновска изнасиловал девочку-подростка в автомобиле в Москве

26-летний насильник был ранее судим
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Уроженец Ульяновска изнасиловал девочку-подростка в автомобиле в Москве.

Уроженец Ульяновска изнасиловал девочку-подростка в автомобиле в Москве.

Фото: МВД Медиа

В столице 26-летнего уроженца Ульяновска заключили под стражу за изнасилование несовершеннолетней в автомобиле, сообщают в пресс-службе Следственного комитета РФ по Москве.

Вечером 9 июня в Хорошевском районе мужчина начал приставать в машине к девочке-подростку 2008 года рождения. По данным следствия, он надругался над ней и совершил «иные действия сексуального характера».

Уточняется, что ранее насильник был осужден за преступление средней тяжести. Мужчина арестован. Сейчас его проверяют на причастность к совершению похожих преступлений. Расследование по делу продолжается.