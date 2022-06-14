Уроженец Ульяновска изнасиловал девочку-подростка в автомобиле в Москве. Фото: МВД Медиа

В столице 26-летнего уроженца Ульяновска заключили под стражу за изнасилование несовершеннолетней в автомобиле, сообщают в пресс-службе Следственного комитета РФ по Москве.

Вечером 9 июня в Хорошевском районе мужчина начал приставать в машине к девочке-подростку 2008 года рождения. По данным следствия, он надругался над ней и совершил «иные действия сексуального характера».

Уточняется, что ранее насильник был осужден за преступление средней тяжести. Мужчина арестован. Сейчас его проверяют на причастность к совершению похожих преступлений. Расследование по делу продолжается.