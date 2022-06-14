Самолеты из Домодедово в Баку будут летать ежедневно. Фото: Алиса ТИТКО

С 15 июня табло столичного аэропорта Домодедово пополнится ежедневным рейсом до Баку, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Выполнять его будут «Азербайджанские авиалинии» (AZAL). Вылеты назначены на 23:45 по московскому времени. Перелет займет три часа и 10 минут.

Как отмечается в сообщении, национальный перевозчик Азербайджана сотрудничает с Домодедово уже 19-й год. За это время он обслужил около 3,4 млн пассажиров.

Введение новых рейсов никак не скажется на расписании прежних. Из Домодедово в столицу Баку уже летают четыре раза в неделю самолеты авиакомпании «ИрАэро». Также выполняются полеты из Внуково («ЮТэйр») и Шереметьево («Россия»). Время в пути составляет от 3 часов 10 минут до 3 часов 40 минут.

Ранее KP.RU сообщил об увеличении количества рейсов в Бахрейн. С 10 июня самолеты в Королевство отправляются из Домодедово 5 раз в неделю.