Задержан соучастник расстрела дагестанца в кафе «Райская трапеза» на Ленинском проспекте. Фото: Кадр видео

Второй участник перестрелки в кафе «Райская трапеза» на Ленинском проспекте задержан в Москве, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК РФ. Конфликт в группе посетителей заведения произошел в декабре 2018 года. Через 4 месяца был задержан один из двух предполагаемых убийц, а сейчас полиция поймала второго подозреваемого.

Его зовут Ибрагим Гаджимурадов. Несколько лет он прятался от правоохранителей в Дагестане, но недавно решил съездить в столицу.

Как сообщал KP.RU ранее, перестрелка произошла 11 декабря 2018 года. Тогда в упомянутом кафе встретились две группы мужчин, сделали небольшой заказ и начали беседовать. Во время разговора возникли разногласия, которые быстро переросли в конфликт.

- По версии следствия Ибрагим Гаджимурадов со своим знакомым - Азизбеком Исламовым, находясь в одном из ресторанов, расположенных на Ленинском проспекте в городе Москве, совершили не менее семи выстрелов в мужчину 1981 года рождения. От полученных ранений тот скончался на месте происшествия, - прокомментировала старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Азизбек Исламов был задержан в апреле 2019 года. Спустя год его признали виновным и отправили в колонию на 13 лет. Ибрагиму Гаджимурадову вменяют соучастие в убийстве и незаконное хранение оружия. В ближайшее время он будет арестован.