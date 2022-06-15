Ефимов: Инвесторы получили от города более девяти гектаров земли для новых школ и детсадов

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В скором времени для жителей разных столичных районов появятся современные школьные корпуса и детсады. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, за этот год инвесторы получили от города более девяти гектаров земли. На выделенных восьми участках появятся новые образовательные учреждения. Такие решения были утверждены на заседаниях Градостроительно-земельной комиссии города под руководством мэра Москвы Сергея Собянина. Речь идёт о школах на 2900 учеников и детских садах на 1050 воспитанников.

«Общая площадь образовательных объектов составит более 90 тысяч квадратных метров», – сообщил заммэра.

По его словам, благодаря масштабным инвестиционным проектам продолжается расширение инфраструктуры города. Кроме того, растет и число рабочих мест. Под такие сооружения земля выделяется в аренду на выгодных условиях - без торгов и сразу на пять лет. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что и где появится в столице в ближайшее время. Список выглядит так:

- комплекс на 350 школьников и 175 дошкольников - на проспекте Буденного;

- детсады на 150, 225 и 150 мест соответственно - на Астрадамской улице, в Стрельбищинском переулке и в пойме реки Раменки;

- учебный корпус на 300 детей - на Соколово-Мещерской улице;

- школа на 1100 мест и детсад на 350 мест - в Молжаниновском районе;

- школа на 1150 учеников - на улице Золоторожский Вал.