Иностранец догнал грабителя в центре Москвы, чтобы обменять отнятый телефон на часы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники полиции задержали 27-летнего ранее судимого мужчину по подозрению в разбойном нападении на 41-летнего иностранца в центре столицы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

По словам потерпевшего, он вышел из ресторана в центре Москвы и направился по адресу фактического проживания. В этот момент к нему подошел неизвестный мужчина. Угрожая ножом, он отнял у иностранца смартфон.

Когда преступник начал уходить, потерпевший осознал, что в его гаджете много важных данных. Он догнал вора и обменял свои часы стоимость в 20 долларов на телефон.

Правоохранители задержали злоумышленника на улице Новинки на юге Москвы. Возбуждено уголовное дело о разбое. 27-летний мужчина заключен под стражу.