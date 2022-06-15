Пешеход пострадал в результате ДТП на Покровском бульваре.
Фото: Госавтоинспекция Москвы
В результате аварии в центре Москвы пострадал 46-летний мужчина, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Он госпитализирован в медучреждение, сообщает Telegram-канал столичной Госавтоинспекции.
Пешеход пострадал в результате ДТП на Покровском бульваре.
Фото: Госавтоинспекция Москвы
Как сообщал KP.RU, ДТП произошло утром 15 июня на Покровском бульваре у дома 3. Столкнулись две иномарки - BMW и Skoda. В результате удара немецкий автомобиль влетел в административное здание.
Пешеход пострадал в результате ДТП на Покровском бульваре.
Фото: Департамент транспорта Москвы
По предварительным данным, водители транспортных средств не пострадали. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. Обстоятельства аварии выясняются.