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Общество15 июня 2022 9:41

Пешеход пострадал в результате ДТП на Покровском бульваре

46-летнего мужчину госпитализировали в больницу
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Пешеход пострадал в результате ДТП на Покровском бульваре.

Пешеход пострадал в результате ДТП на Покровском бульваре.

Фото: Госавтоинспекция Москвы

В результате аварии в центре Москвы пострадал 46-летний мужчина, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Он госпитализирован в медучреждение, сообщает Telegram-канал столичной Госавтоинспекции.

Пешеход пострадал в результате ДТП на Покровском бульваре.

Пешеход пострадал в результате ДТП на Покровском бульваре.

Фото: Госавтоинспекция Москвы

Как сообщал KP.RU, ДТП произошло утром 15 июня на Покровском бульваре у дома 3. Столкнулись две иномарки - BMW и Skoda. В результате удара немецкий автомобиль влетел в административное здание.

Пешеход пострадал в результате ДТП на Покровском бульваре.

Пешеход пострадал в результате ДТП на Покровском бульваре.

Фото: Департамент транспорта Москвы

По предварительным данным, водители транспортных средств не пострадали. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. Обстоятельства аварии выясняются.