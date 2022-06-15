Купальный сезон открыт: вода в реках Москвы прогрелась до +21, в озерах и прудах - до +23. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве можно официально открывать купальный сезон, заявил научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд в интервью НСН. По его данным, температура воды в Москве-реке достигла +21 градуса, в водоемах Коломенского района она составила +22… +23 градуса, тогда как для купания на открытом воздухе комфортной считается температура уже в +20 градусов.

Хорошо прогрелись и непроточные водоемы: пруды, озера, водохранилища.

- Купаться не только можно, но и нужно… В ближайшие дни температура не понизится, солнце будет прогревать. А облака ночью будут препятствовать охлаждению, - рассказал Роман Вильфанд.

Он отметил, что текущие дневные температуры кажутся похолоданием на фоне недавней жары. Однако на самом деле прогревание воздуха до 20-25 градусов абсолютно нормально для середины июня в московском регионе.

К выходным жара может вернуться, но в течение этой недели столбик термометра будет держаться примерно в одном и том же диапазоне.

- Ночью 10-15 градусов, утром умеренная температура, настраивающая на рабочий лад, около 12-14 градусов будет часов в 7-8, когда все на работу выходят… В воскресенье, 19 числа, повысится на 1-2 градуса, в понедельник повышение будет более заметно, 25-28 градусов, - рассказал Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что и это повышение, однако, не будет долгосрочным, и скоро температура вновь вернется к июньской норме.

Как сообщал KP.RU ранее, лето-2022 в Москве обещает быть более комфортным, чем предыдущее. Синоптики заверили, что ни аномальных холодов, ни беспощадной жары москвичам можно не опасаться.