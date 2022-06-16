Москва возглавила рейтинг самых дорогих городов для путешествий в выходные. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва возглавила топ самых дорогих городов в России для поездок в выходные дни. В среднем туристы тратят на уикенд в столице 8,5 тысяч рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на исследования проекта TinkoffData.

Аналитики сервиса рассчитали «Индекс поездки выходного дня», в который вошли наиболее популярные траты путешественников без дороги - ночь в отеле, пара поездок на такси, поход в бар, покупка сувениров, ужин в ресторане или кафе, два перекуса в фастфуде.

На второй строчке расположился город Сочи. Здесь перечисленные траты составляют 7,9 тыс. рублей. Следом за ним идет Санкт-Петербург с 7,8 тыс. рублей. На четвертом месте находится Калининград, тут путешественникам понадобится 6,9 тыс. рублей. Пятерку замыкает Казань с 6,5 тыс. рублей.

Эксперты отмечают: путешественники могут найти в столице довольно недорогие варианты проживания за 2,7-3 тыс. рублей. Дороже всего обойдется ночь в гостинице в Сочи и Калининграде - 3,6 тыс. и 3,1 тыс. рублей соответственно.

Дороже всего для туристов, приехавших в Москву на выходные, обойдется еда. Средний чек за поездку составит 3 тыс. рублей. По оценкам аналитиков, этим летом посетители московских общепитов потратят на 8-9% больше, чем в 2021 году.

Лидирует Москва и по затратам на такси: средний чек поездки - 475 рублей. Больше всего путешественники тратят в столице и на сувениры - в среднем 1,3 тыс. рублей.