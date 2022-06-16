Школьники Москвы смогут узнать результаты ЕГЭ и ОГЭ на mos.ru. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Московские школьники и их родители смогут узнать результаты ЕГЭ и ОГЭ на портале mos.ru. Информация доступна в разделе «Результаты ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку», сообщает столичная мэрия.

На протяжении трех лет жителям Москвы доступно семь онлайн-услуг, связанных с государственной итоговой аттестацией. С текущем году ими воспользовались более 2,7 миллионов раз.

Уточняется, что результаты экзамена 2 июня появятся на портале не позднее 13 июля. С примерным графиком публикации баллов по ОГЭ и ЕГЭ можно ознакомиться по ссылке.

Если школьник не согласен с выставленными баллами, он может подать апелляцию. Это необходимо сделать в течение двух рабочих дней после официальной публикации результатов ГИА. Для подачи апелляций есть электронная форма.

Столичные учащиеся также могут посмотреть баллы за экзамены в Московской электронной школе в сервисе «Портфолио учащегося» на сайте school.mos.ru. Еще один вариант - приложение «Дневник МЭШ». Ребята смогут узнать результаты ГИА в разделе «Учеба».

Информацию о результатах ОГЭ и ЕГЭ можно получить получить на почту или в виде пуш-уведомлений, если на телефоне установлено приложение «Госуслуги Москвы».