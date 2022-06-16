Москва выделила на поддержку малого и среднего бизнеса более 14 миллиардов рублей — Сергунина

Фото предоставлено пресс-службой аппарата мэра и правительства Москвы

Правительство Москвы утвердило за последние месяцы целый пакет различных решений для поддержки малого и среднего бизнеса. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, в этот список только по линии Департамента предпринимательства и инновационного развития города входят 70 мер. Из них 25 были одобрены, начиная с марта, в ответ на запрос со стороны делового сообщества.

«С начала года поддержку на общую сумму более 14 миллиардов рублей получили свыше 5,5 тысячи малых и средних предприятий. Город субсидирует ставки по кредитам и договорам факторинга, выступает поручителем по займам, предоставляет гранты на оборудование, патенты, открытие новых точек общепита и другие цели. Комплекс первоочередных антисанкционных мер принимался во взаимодействии с предпринимательским сообществом», — рассказала Наталья Сергунина.

Заммэра напомнила, что серию отраслевых встреч с предпринимателями провел Сергей Собянин. Помимо этого, антисанкционные идеи предприниматели адресовали в столичный Штаб по защите бизнеса. Он работает как единое окно при правительстве Москвы, куда можно обратиться с любым вопросом, касающимся бизнеса, либо инициативой по совершенствованию делового климата. С марта в него поступили сотни предложений, как снизить негативный эффект санкций. Десятки из них отобрали для реализации, 59 уже воплотили в жизнь.

Приведём пример. С апреля столичные разработчики получили возможность возмещать расходы на патентование изобретений в России. Затем по их просьбе город расширил программу, предусмотрев компенсацию затрат ещё и на полезные модели. Вдобавок гранты могут получить и новые участники - индивидуальные предприниматели.

С весны работает прямая линия для оперативного информирования предпринимателей о решениях правительства Москвы и федеральных ведомств. Пик ее востребованности пришелся на март-апрель, а всего операторы обработали более 3,5 тысячи заявок. Своего рода навигатором по программам поддержки стал городской портал для бизнеса. Чтобы узнать о подходящих грантах, субсидиях и других финансовых мерах, здесь нужно лишь указать ИНН.

Для развития высоких технологий город с помощью Московского инновационного кластера (МИК) может поддержать бизнес на каждом этапе - от идеи или стартапа до готовой компании. К кластеру присоединились более 34,5 тысячи организаций — технологических компаний, стартапов, промпредприятий, научно-исследовательских и образовательных учреждений. Вместе они представляют почти всю страну — 81 регион России. Подробнее - на портале кластера i.moscow. Кроме того, в столице насчитывается 48 технопарков, из которых 42 уже работают и ещё шесть создаются. А в ближайшие годы на Воробьёвых горах появятся первые кластеры технологической долины МГУ имени Ломоносова.