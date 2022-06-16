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Общество16 июня 2022 11:08

Azur Air планирует запустить ежедневные рейсы между Москвой и Даламаном

Между турецким городом и столицей возобновится полноценное авиасообщение
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Azur Air планирует запустить ежедневные рейсы между Москвой и Даламаном.

Azur Air планирует запустить ежедневные рейсы между Москвой и Даламаном.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Авиакомпания Azur Air намерена запустить этим летом ежедневные рейсы между Москвой и турецким Даламаном, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник, близкий к руководству компании.

Между городами возобновится полноценное чартерное авиасообщение, отметил собеседник издания.

Ранее KP.RU сообщал, что рейсов из Домодедово в Бахрейн станет больше. Самолеты будут летать в королевство пять раз в неделю: в 08:50 по понедельникам и средам и в 16:10 по четвергам, пятницам и субботам.