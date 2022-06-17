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Происшествия17 июня 2022 6:07

Тонувшего мужчину спасли на Химкинском водохранилище

Пострадавшему оказали первую помощь, а потом госпитализировали в медучреждение
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Тонувшего мужчину спасли на Химкинском водохранилище.

Тонувшего мужчину спасли на Химкинском водохранилище.

Фото: ЧСтные новости Москвы

Спасатели вытащили из воды 21-летнего мужчину, едва не утонувшего в Химкинском водохранилище на севере Москвы, сообщает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».

Все произошло вечером 16 мая. Во время патрулирования акватории дежурная бригада спасательной станции «Левобережная» увидела, как молодой человек прыгнул с берега в воду и сразу же начал тонуть.

Спасители поспешили к нему на помощь. Пострадавшего подняли из воды. У молодого человека сильно болело плечо. Ему оказали первую помощь. После этого «пловца» госпитализировали в больницу.

Ранее KP.RU сообщал, что у Лужнецкой набережной спасли захлебнувшегося водой мужчину. Его вытащили из Москвы-реки и реанимировали до приезда бригады скорой помощи.