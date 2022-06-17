В Москве на 50-60% упал спрос на жилье. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице на 50-60% снизился спрос на жилую недвижимость. Это скажется на инвестициях в эту сферу, сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он отметил, что похожая ситуация сложилась и в коммерческом секторе. Проекты, которые запускались с нуля, в основном приостановлены. Однако город финансирует те коммерческие застройки, которые находятся в высокой степени готовности.

Столичные власти в первую очередь следят за строительством жилых объектов. Это необходимо для того, чтобы у дольщиков не возникли проблемы.

По оценкам Ефимова, ситуация в этой отрасли стабилизируется к концу 2022 года.

«Мы со всеми застройщиками индивидуально встречаемся, смотрим проекты - какие у них реализовываются, какие под риском», - пояснил он.