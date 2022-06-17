Заммэра Ефимов: Москва стала первой в рейтинге среди регионов России с самым привлекательным инвестклиматом

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Москва в четвертый раз заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России Агентства стратегических инициатив. Результаты были представлены на ПМЭФ.

- На протяжении нескольких лет город ведет активную работу по улучшению инвестиционной привлекательности Москвы для бизнеса. С 2017 года столица входит в топ-3 регионов с самым привлекательным инвестклиматом, а с 2019 года возглавляет данный рейтинг, — сообщил вице-мэр Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По его словам, в прошлом году объем инвестиций в основной капитал вырос почти на 19% и составил 4,8 триллиона рублей.

При этом темпы роста не сбавляются, несмотря на непростую экономическую ситуацию, отметил Ефимов. В первом квартале 2022 года вложения выросли на 5%, достигнув 713 миллиардов рублей. На столицу России приходится около 18% общего объема инвестиций в основной капитал по всей стране и почти 50% прямых иностранных инвестиций РФ.

- Столица несмотря на сложную ситуацию в мире была и остается самым инвестиционно-привлекательным регионом России, — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он указал на то, что за последние несколько месяцев в столице состоялся ряд мероприятий с участием инвесторов из Китая, ОАЭ, Израиля, Ирана и Турции. Интерес к Москве со стороны иностранных инвесторов остается высоким, подытожил Овчинский.

- Немаловажную роль в формировании благоприятного инвестиционного климата играет удобство взаимодействия предпринимателей со столичными властями и оперативная обратная связь. Для этого функционирует сайт investmoscow.ru: здесь в режиме онлайн можно подать заявки на получение различных льгот, сообщить о проблеме, связанной с инвестиционной деятельностью в Москве, подобрать оптимальные меры поддержки, предложить к реализации инициативы, — сообщил директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.

По его словам, на портале работает около 30 онлайн-сервисов, которые облегчают ведение бизнеса в Москве.