Обвиняемому в подготовке терактов у Кремля и ФСБ дали пожизненное. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский суд приговорил к пожизненному заключению члена ИГ (запрещена в РФ) Тоджиддина Назарова, который пытался организовать теракты на Старой площади, у Кремля и у зданий ФСБ, Минюста и Минобороны в Москве в 2017 году, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, в 2014 году обвиняемый полетел в Сирию, вступил в террористическую организацию и взял псевдоним Абу Усама Нараки.

В 2016 году мужчина создал террористическое объединение и запланировал теракт в Новосибирске. Он вербовал и обучал людей. Назаров также пытался организовать взрывы в транспорте Москвы и Подмосковья.

В июле 2017 года в Санкт-Петербурге обвиняемый передал взрывчатку для подрыва железнодорожной станции. Преступление не было доведено до конца, так как исполнителей задержали. В августе того же года Назаров собирался провести теракты в торговых центрах Москвы, а в октябре - у Кремля, на Старой площади, у зданий Минюста, ФСБ и Минобороны.

Террориста задержали в Сирии в 2019 году и через некоторое время его экстрадировали в Россию.