Двое подростков вывели из строя электричку на востоке Москвы. Фото: МВД Медиа

Два подростка из Подмосковья стали фигурантами уголовного дело после того, как разгромили электричку на остановочной платформе «Депо» Горьковского направления Московской железной дороги, сообщает «МВД МЕДИА». На месте преступления вандалов 15 и 17 лет застали сотрудники ППС линейного отдела полиции на станции Кусково.

Двое подростков вывели из строя электричку на востоке Москвы. Фото: МВД Медиа

Задержать нарушителей удалось благодаря тому, что, увлекшись погромом, те не сразу заметили полицейских.

- Вооружившись подручными материалами - металлической трубой и камнями, они разбили несколько окон, стеклопакет двери в тамбуре, а также разбросали возле состава огнетушители, - уточняется в сообщении.

Двое подростков вывели из строя электричку на востоке Москвы. Фото: МВД Медиа

После задержания юноши не смогли назвать причину своих поступков.

Электричку временно сняли с линии, сейчас ее ремонтируют. Причиненный ущерб оценивается в 12 тысяч рублей. По факту происшествия возбудили уголовное дело, дети находятся под подпиской о невыезде.