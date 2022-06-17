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Экономика17 июня 2022 15:39

Производство на «Москвиче» запустят к концу года

Возобновление производства автомобилей на бывшем заводе Renault в Москве может занять полгода
Ирина РЕБРИКОВА
Производство на «Москвиче» запустят к концу года.

Производство на «Москвиче» запустят к концу года.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Возобновление производства автомобилей на заводе «Москвич» в Москве может занять полгода. Такие сроки обозначил в своем выступлении на ПМЭФ министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он сообщил, что запуск производства на предприятии произойдет до конца 2022 года.

По словам главы Минпромторга, пока нет конечной определенности относительно типа продукции. Это могут быть и гибридные автомобили, и электромобили.

Ранее о новой продукции завода, перешедшего на баланс бюджета Москвы, рассказал Сергей Собянин. Мэр столицы подчеркнул, что предприятие не будет выпускать ретроавтомобили, а займется созданием новых моделей.

Заместитель мэра Максим Ликсутов заявлял, что продукцию завода будут использовать столичные службы такси и каршеринга.

Как сообщал KP.RU ранее, 3 июня завод официально вернул себе прежнее название. Изменения в ЕГРЮЛ зафиксировала Федеральная налоговая служба.