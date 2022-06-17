Рэпер Саша Скул найден мертвым в своей квартире в Москве. Фото: СОЦСЕТИ

Рэпер Александр Ткач, известный под псевдонимом Саша Скул, скончался в Москве, сообщает телеграм-канал 112. Его обнаружили мертвым в собственной квартире. Причина его смерти пока не известна.

33-летний музыкант несколько лет боролся с онкологическим заболеванием. В 2019 году он прошел курс лечения от лимфомы. В концерте в его поддержку выступали многие рэп-исполнители, ему помогали Елка, Шена (дочь певицы Валерии), Noize mc.

Информацию о смерти Саши Скула источнику подтвердила его сестра. Сейчас близкие музыканта едут в Москву.