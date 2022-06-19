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Экономика19 июня 2022 10:07

МАЗ представил в Москве конкурента «Газели»

Белорусский автопроизводитель показал две новинки - микроавтобус МАЗ-281040 и фургон МАЗ-365022
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
МАЗ представил в Москве конкурента «Газели». Фото: Минский автомобильный завод.

МАЗ представил в Москве конкурента «Газели». Фото: Минский автомобильный завод.

Минский автомобильный завод организовал презентацию линейки микроавтобусов на территории ООО «МАЗ-РУС» в Москве, сообщает пресс-служба предприятия.

На мероприятии были представлены две новинки - МАЗ-281040 и МАЗ-365022. Первая - микроавтобус, предназначенный для перевозок пассажиров на маршрутах средней протяженности. Он представлен в двух комплектациях: 9+1 и 15+1.

Вторая модель - малотоннажный автомобиль. Его грузоподъемность от 760 до 1150 кг. МАЗ-365022 можно использовать под любые настройки. Например, в качестве машины скорой помощи или промтоварного фургона.

Новые модели МАЗ представляют собой собранные в Беларуси китайские JAC Sunray, уточняют на портале Wroom.