Движение в районе Новопеределкинской улицы ограничат до весны. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На западе Москвы в районе Новопеределкинской улицы с понедельника 20 июня изменится схема движения из-за строительства инженерных сетей на участке, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Ограничения будут действовать круглосуточно с 20 июня 2022 года по 28 февраля 2023 года на участке дублера Боровского шоссе в районе пересечения с Новопеределкинской улицей. В этот период будут открыты две полосы с переразметкой проезжей части.

А с 21 июня 22 года по 28 февраля 2023 года движение изменится в районе дома 11а и дома 15 на Новопеределкинской улице. Проезд будет по одной полосе в каждом направлении с переразметкой проезжей части.

Столичных водителей просят быть внимательнее на дороге и заранее планировать маршрут.