В Москве появится 30 км новых выделенок: названы все адреса

В Москве откроется 30 км новых выделенок: названы все адреса. Фото: Иван МАКЕЕВ

Больше 30 километров новых выделенных полос для городского транспорта откроют в этом году в Москве. Они появятся по 32 адресам, сообщает Telegram-канал департамента транспорта столицы.

Так, в 2022 году сделают выделенки на Автозаводской, Жигулевской, Озерной улицах, на Большом Купавническом проезде, Волжском и Ореховом бульварах, на проспекте Лихачева.

Кроме того, А-полосы введут в эксплуатацию на улицах Академика Янгеля, Дмитрия Ульянова, проезде Кокшина и на других участках. Ознакомиться с полным списком адресов можно на карте.

Всего в столице действует уже 398,5 километров выделенных полос. 42 километра из них появились в 2020-2021 годах. Выделенки помогают водителям электробусов и автобусов ходить по расписанию. Кроме того, с появлением А-полос на некоторых столичных улицах на 25% снизилось число аварий.