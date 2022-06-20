12-летнего зацепера ударило током на крыше электрички в Москве. Фото: Павел КЛОКОВ

Подросток-зацепер получил электротравму на крыше электропоезда «Щелково-Москва», сообщает пресс-служба Западного МСУ на транспорте СК России.

По предварительным данным, вечером 19 июня пассажиры электрички услышали хлопок. Об этом они сообщили машинисту. На станции Ростокино на крыше поезда нашли 12-летнего мальчика-зацепера. Он получил электротравму. Подростка госпитализировали в медучреждение.

Идет доследственная проверка. Следователи устанавливают причины и обстоятельства ЧП.

Ранее KP.RU сообщал, что подросток-зацепер упал с электрички на станции «Подлипки-дачные». Он получил повреждения.