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Происшествия20 июня 2022 5:43

12-летнего зацепера ударило током на крыше электрички в Москве

Подростка госпитализировали в медучреждение
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
12-летнего зацепера ударило током на крыше электрички в Москве.

12-летнего зацепера ударило током на крыше электрички в Москве.

Фото: Павел КЛОКОВ

Подросток-зацепер получил электротравму на крыше электропоезда «Щелково-Москва», сообщает пресс-служба Западного МСУ на транспорте СК России.

По предварительным данным, вечером 19 июня пассажиры электрички услышали хлопок. Об этом они сообщили машинисту. На станции Ростокино на крыше поезда нашли 12-летнего мальчика-зацепера. Он получил электротравму. Подростка госпитализировали в медучреждение.

Идет доследственная проверка. Следователи устанавливают причины и обстоятельства ЧП.

Ранее KP.RU сообщал, что подросток-зацепер упал с электрички на станции «Подлипки-дачные». Он получил повреждения.