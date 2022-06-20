В метро Москвы установят 51 новый банкомат. Фото: Михаил ФРОЛОВ

До конца 2022 года в московском метрополитене на 37 станциях установят 51 новый банкомат, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Они появятся на одиннадцати станциях Люблинско-Дмитровской линии метро. Например, на Сретенском бульваре, Волжской, Окружной, Люблино и других. Новые банкоматы установят и на Филевской линии метро на станциях Международная и Смоленская.

Кроме того, аппараты появятся на желтой ветке метро. Например, на станциях Парк Победы, Раменки, Солнцево, Боровское шоссе и других. Банкоматы разместят и на Каховской линии подземки, а также на станциях Ховрино и Сокол Замоскворецкой линии. Со списком всех станций можно ознакомиться по ссылке.

Пассажиры смогут снять наличные или пополнить банковский счет прямо в метро. Всего в столичной подземке будет 360 банкоматов.