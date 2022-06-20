Ефимов: В создаваемых индустриальных кварталах построят около 80 детсадов, школ и других образовательных учреждений

По соседству с современными предприятиями и жильем возведут не менее 78 образовательных объектов Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Бывшие промзоны и заброшенные земельные участки в столице превращаются в комфортные индустриальные кварталы. В них создаётся важная для горожан образовательная инфраструктура. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, новые учебные заведения получат десять округов города по проектам комплексного развития территорий (КРТ) «Индустриальные кварталы».

«По соседству с современными предприятиями и жильем возведут не менее 78 образовательных объектов, - рассказал заммэра. - Среди них как минимум 31 школа и 38 детских садов. Некоторые из них могут быть размещены в одном здании».

По его словам, в планах также строительство четырех школ искусств, трех учреждений дополнительного образования и восьми специализированных колледжей. Больше всего образовательных комплексов возведут в двух округах - в Северо-Восточном (16 адресов) и Северном (13). По одиннадцать учебных зданий появится в каждом из ещё двух округов - Западном и Северо-Западном. Дальше объекты распределились так: в Восточном округе - 8, Юго-Восточном - 7, Юго-Западном - 5, Южном - 4, Зеленограде - 2. В центре столицы построят одно образовательное учреждение.

Напомним, участки в бывших промзонах и заброшках столицы комплексно развивают по проекту «Индустриальные кварталы». Благодаря этому в городе будет создано порядка 550 тысяч дополнительных рабочих мест. Сумма инвестиций в целом потянет на семь триллионов рублей. А столичный бюджет получит около трех триллионов рублей. Отметим, что первый договор о КРТ касался промзоны «Октябрьское поле» на северо-западе Москвы и был подписан в июле 2020 года. За ним уже через несколько месяцев, в ноябре, прошли первые торги для заключения нового договора о КРТ для территории на севере столицы - по участку бывшей промзоны «Коровино». Очередные решения по КРТ других ранее известных производственных площадок не заставили себя долго ждать. Уже в 2021 и 2022 году были оформлены договора по таким бывшим промзонам, как «Кунцево», второй площадке в «Коровино», «Алтуфьевское шоссе», «Братцево» и заброшенной стройке в Тропарево-Никулино.