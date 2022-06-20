Москва вошла в тройку регионов России с самым высоким уровнем доходов населения. Фото: Андрей АБРАМОВ

По результатам первого полугодия 2022 года самые высокие доходы оказались у жителей Ямало-Ненецкого, Ненецкого автономных округов и Москвы, говорится в исследовании РИА Новости. За основу эксперты взяли соотношение доходов за месяц к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. При этом учитывался медианный заработок россиян.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь показатель отношения средних доходов к набору товаров и услуг составил 3,1. На второй строчке расположился еще один северный регион - Ненецкий автономный округ со значением 2,78. В ТОП-3 вошла Москва с показателем 2,48. Жители этих регионов имеют наиболее высокий уровень материального благополучия.

В первую десятку также попали Чукотский автономный округ (2,39), Магаданская область (2,28), Сахалинская область (2,23), Санкт-Петербург (2,14), Ханты-Мансийский АО - Югра (2,09), Подмосковье (2,04) и Мурманская область (2,02).

Низшие строчки рейтинга заняли Республика Тыва, Ингушетия и Алтай. Здесь показатель составил менее единицы.