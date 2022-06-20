Водитель сбил двух пешеходов на Боровском шоссе в Москве. Фото: Иван МАКЕЕВ

Авария с участием двух пешеходов произошла в Москве на Боровском шоссе у дома 2, стр. 6, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

На представленной ведомством видеозаписи видно, как автомобилист, нарушая ПДД, поехал на запрещающий сигнал светофора. Под колеса машины попали пешеходы, которые в этот момент переходили дорогу.

На месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства случившегося выясняются. Информации о пострадавших пока нет.

Движение на участке не затруднено.