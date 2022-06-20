Водитель сбил двух пешеходов на Боровском шоссе в Москве.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Авария с участием двух пешеходов произошла в Москве на Боровском шоссе у дома 2, стр. 6, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
На представленной ведомством видеозаписи видно, как автомобилист, нарушая ПДД, поехал на запрещающий сигнал светофора. Под колеса машины попали пешеходы, которые в этот момент переходили дорогу.
На месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства случившегося выясняются. Информации о пострадавших пока нет.
Движение на участке не затруднено.