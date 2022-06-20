«Потребительская корзина» новорожденного москвича подорожала на 136 тыс. рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2021 году аналитики сервиса аренды вещей Next2U.ru посчитали, во сколько москвичам обойдется первый год жизни ребенка. Без затрат на питание, одежду и средства гигиены сумма превысила 500 тысяч рублей. В 2022 года они снова рассчитали «потребительскую корзину» малыша. Набор подорожал на 136 тысяч рублей и стоит почти 670 тысяч, сообщают в компании.

При этом уточняется, что в июне 2022 года б/у набор необходимых вещей для ребенка стоит более 306 тысяч рублей.

В набор популярных вещей, которые приобретают в первый год жизни ребенка, входят: автокресла, коляски, манеж, стульчик для кормления, колыбель для укачивания и пр. Кроме того, родители приобретают увлажнители воздуха, видеоняню, молокоотсосы.

Цены возросли не только на дорогостоящие товары. По данным Росстата от 27 мая 2022 года, за полгода на 15% подорожали пеленки, на 24% - подгузники, на 13% - детское питание.