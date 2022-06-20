В Южном Бутово спасли котенка, застрявшего в сантехническом шкафу. Фото: ЧСтные новости Москвы

В столице в районе Южное Бутово спасатели помогли котенку выбраться из сантехнического шкафа в одной из квартир на улице Грина, сообщает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы»

Уточняется, что 19 июня хозяйка квартиры подарила своей дочери котенка. На следующий день новый питомец решил обследовать территорию: он залез в ревизионное окно и застрял между труб.

На место прибыли сотрудники спасательной службы. С помощью подручных средств они освободили котенка. Специалистам даже не пришлось разбирать сантехнический шкаф. Животное не пострадало. Его вернули хозяйке.