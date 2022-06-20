Москва вошла в тройку рейтинга российских регионов по индексу социального благополучия

Москва вошла в тройку лидеров среди российских регионов по индексу социального благополучия. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Москва вошла в тройку лидеров среди российских регионов по индексу социального благополучия. Этот индекс показывает отношение средней зарплаты к стоимости потребительской корзины. Три первых места в рейтинге, составленном Фондом развития гражданского общества, заняли Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Москва.

Список самых благополучных субъектов РФ составлялся на основе данных Росстата за первый квартал 2022 года. Так, средняя заработная плата в Ямало-Ненецком АО по данным на 1 марта составила 119 510 рублей. При этом стоимость потребительской корзины в регионе держится на уровне 23 705 рублей. В российской столице средняя зарплата составляет 114 701 рублей при стоимости потребительской корзины в 27 744 рубля. В Магаданской области жители получают среднюю зарплату в 109 110 рублей. Потребительская корзина в регионе в среднем стоит 26 850 рублей.

В первую десятку субъектов РФ с самым высоким индексом социального благополучия также попали Чукотский автономный округ, Сахалинская область, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Санкт-Петербург, Якутия и Мурманская область.

Эксперты отмечают, что в начале 2022 года показатель среднего индекса социального благополучия в России снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Тем не менее, это существенно ниже темпов инфляции за последние полгода, вызванной в том числе внешнеэкономическими факторами», - считают составители рейтинга.

На Петербургском международном экономическом форуме 17 июня Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Лидерство в рейтинге по-прежнему удерживает Москва. Второе место в списке самых инвестиционно благоприятных регионов страны занимает республика Татарстан. Третье место досталось Подмосковью. Московская область попала в тройку лидеров впервые.

- Здесь у нас есть изменения в первой тройке: к Москве и Татарстану, которые продолжают лидировать, в этом году присоединилась Московская область. За год она поднялась с восьмого места в лидеры - в тройку, - рассказал на ПМЭФ-2022 президент России Владимир Путин.

Глава государства также отметил регионы, добившиеся за минувший год наибольшего прогресса и сумевшие подняться в рейтинге на более высокие позиции. Это Курганская и Ивановская области, Пермский и Алтайский край, а также республика Ингушетия.

Напомним, в 2022 году Москва стала лучшим мегаполисом мира по качеству жизни в рейтинге ООН. Российская столица обошла Лондон и Париж в списке самых процветающих городов планеты. Эксперты Организации Объединенных Наций отдали российской столице первое место по показателям «развитие инфраструктуры» и «качество жизни». Всего же в глобальном рейтинге самых процветающих городов мира Москва заняла третье место после Сингапура и Торонто. Данные рейтинга «Индекс процветания городов» были опубликованы в феврале 2022 года в рамках программы ООН-Хабитат.